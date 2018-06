Europa League, il Tre Fiori vince 3-0 e ipoteca il passaggio del turno. Folgore ko di misura

Sport

29 Giugno 2018



Il Tre Fiori entra nella storia. Con tre reti nel primo tempo la squadra di Matteo Cecchetti vince allo stadio Morgagni di Forlì la gara di andata del primo turno di Europa League a spese del Bala Town e sogna il passaggio del turno. Il Tre fiori sblocca il risultato al 7’grazie ad una autorete di Miley. Al 33’ raddoppio di Pracucci e quattro minuti più tardi Vassallo firma il tris. All’intervallo il match è sul 3-0 per i titani (foto Pruccoli da pagina fb FSGC).

Nella ripresa dopo uno stop di venti minuti per un problema ai fari, al 35’ il Tre fiori resta in dieci per l’espulsione di Pracucci. Il Bala Town centra una traversa nel recupero. Il fischio di chiusura rende una serata unica, una serata incredibile. All'età di 47 anni Sossio Aruta ha debuttato in Europa League giocando tre minuti al posto di Vassallo.

Il Tre Fiori la seconda squadra sammarinese a vincere una partita in campo europeo (l’unico precedente, nella stagione 2013/14, vide il Tre Penne vincere per 1-0 contro lo Shirako: il successo fu ininfluente ai fini della qualificazione, dato che gli armeni si imposero per 3-0 nella gara d’andata).

Per la Folgore, invece, non è andata altrettanto bene. Ad Andorra, la compagine allenata dda Lasagni è stata battuta per 2-1 dall' Engordany: il gol segnato da Semeraro fa comunque ben sperare per il ritorno, in programma a Forlì il prossimo 5 luglio.