Rimini Calcio, anche per Alimi fumata bianca. Attaccante: se Volpe dice no si ritorna su Mazzocchi. Ipotesi Tulissi

Sport

Rimini

| 22:43 - 28 Giugno 2018

Sarà la prossima la settimana verità del mercato del Rimini Calcio. Già, perché con l'Atalanta si dovrà definitivamente chiudere il cerchio delle trattative avviate. Giovedì il procuratore di Alimi, Alberto Bergossi, ha detto che il giocatore è in dirittura d'arrivo, per usare una metafora ciclistica. Dunque, dopo Badjie un altro atalantino si può considerare biancorosso. La coppia – un over e un under - è destinata ad essere la cerniera centrale del centrocampo della squadra di Righetti. E gli altri? Di certo dovrebbe arrivare il difensore Marchetti. Per l'esterno Mora aumenta giorno dopo giorno la concorrenza e quel che pareva certo un paio di settimane fa ora è meno sicuro. Il Rimini vorrebbe fare una volta tanto il gustatore infilandosi nella lista di club che danno la caccia a Tulissi, classe 1997, capocannoniere della Primavera dell'Atalanta stagione 2015-2016 (15 gol in 20 presenze), un esterno d'attacco-seconda punta-trequartista inprevedibile e con un gran dribbling, detto il Pocho per la sua somiglianza con Lavezzi. La scorsa stagione era alla Reggina, prima si è diviso tra Modena e Piacenza.

Non è affatto chiuso neppure il discorso col Frosinone come auspicava il Rimini: pernon ci sono problemi, ce ne sono per l'attaccante, vuoi per la sparata del procuratore vuoi per le richieste di altre società e quindi non è escluso che l'affare salti. Una volta definito il quadro per questi due giocatori il Rimini stabilirà la sua strategia per l'attaccante e il pacchetto di esterni ancora da completare. Per questo resta calda la pista atalantina per l'attaccante(i boatos riguardantidel Pordenone non sono verosimili se non altro per l'ingaggio) e quella per l'esterno. Il difensorearriverà se nei prossimi giorni non si faranno sotto squadre di serie B: in C Rimini è la meta preferita.

Stefano Ferri