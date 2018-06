Santarcangelo: anziano perde i soldi della pensione, un donna li trova e glieli restituisce

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 17:44 - 28 Giugno 2018

Gesto di generosità di una donna di Santarcangelo, che ha trovato per strada 1200 euro e li ha restituiti al proprietario, un 79enne. I fatti sono avvenuti giovedì mattina: l'uomo aveva prelevato alle poste 1500 euro, impiegandone 300 per pagare delle bollette. Uscito dall'ufficio postale, l'anziano non si è accorto di aver perso il libretto e il denaro che aveva risposto all'interno della custodia dello stesso. Una donna ha trovato ciò che era stato smarrito e non ha avuto esitazioni: ha fermato una pattuglia dei Carabinieri e ha affidato ai Militari il denaro e il libretto. I Carabinieri hanno restituito tutto al proprietario, che stava rientrando a casa e non si era accorto di aver perso il denaro.