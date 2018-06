Rimini Calcio, presentata domanda di iscrizione alla Serie C. Tanti club a rischio e spazio alle squadre B

Sport

Rimini

| 17:43 - 28 Giugno 2018

Il Rimini ha presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Lo comunica la società in una nota: "Il Rimini F. C. rende noto che, in data odierna, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2018-19 è stata depositata nella sede della Lega Pro a Firenze". Al momento sono diverse le società in bilico: Mestre, Pro Piacenza, Reggiana, Juve Stabia, Matera, Trapani. E c'è il posto lasciato vacante dal Bassano, dopo la fusione con il Vicenza, mentre una delle retrocesse in C può prendere il posto del Cesena. Prato, Cavese e Como hanno un piede in Serie C. Ci saranno anche le squadre B: la graduatoria non è ufficiale, ma il Rimini rischia di incontrare l'Inter B nel prossimo campionato. La Juventus B è destinata al girone A, se saranno mantenuti gli stessi criteri usati per la formulazione dei gironi dell'ultima stagione.