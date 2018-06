Al Bagno Pietro 37 di Viserba, rilascio in mare di una tartaruga curata dal centro di Riccione

Attualità

Rimini

| 17:24 - 28 Giugno 2018

Fondazione Cetacea sabato 30 giugno rimetterà in mare una tartaruga curata nel corso dell’inverno al Bagno Pietro 37 di Viserba in collaborazione con i Volontari Soccorso in Mare della Protezione Civile e all'interno del progetto europeo Tartalife+, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il fondo Life+Natura 2012 e coordinato dal Cnr-Ismar di Ancona, che ha lo scopo di ridurre la mortalità delle tartarughe marine sulle coste italiane. Sabato è il turno di Angela, Caretta caretta rinvenuta a Chioggia il 25 ottobre scorso a seguito del suo spiaggiamento per debilitazione. Dopo un primo periodo alla Clinica Polesella il dottor Luciano Tarricone e il suo team hanno ritenuto necessario il suo ricovero al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe marine di Riccione, dove le sono state prestate le cure necessarie e si è ripresa completamente, ed ora è pronta per tornare in mare. Il ritrovo è verso le ore 10 per un momento divulgativo dove grandi e piccini potranno conoscere Angela prima del suo ritorno in mare, che avverrà a 3 miglia dalla costa a bordo del motoscafo messo gentilmente a disposizione dai Volontari Soccorso in Mare della Protezione Civile.