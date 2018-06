Riccione: ubriaco non si ferma all'Alt e scappa, magrebino fermato dopo un pericoloso inseguimento

Cronaca

Riccione

| 16:53 - 28 Giugno 2018

Mercoledì sera i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 44enne magrebino, residente a Rimini, al termine di un inseguimento. L'uomo è stato visto alla guida di un Suv: non si è fermato all'alt, accelerando e cercando di far perdere le proprie tracce, commettendo numerose infrazioni al codice della strada e mettendo in pericolo l'incolumità dei cittadini. I Carabinieri lo hanno raggiunto e lo hanno bloccato, dopo l'ultimo tentativo di fuga a piedi. Il 44enne era ubriaco e guidava senza avere la patente. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.