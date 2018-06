Riccione, ordinanza del sindaco revoca divieto balneazione foce Marano

Attualità

Riccione

| 16:13 - 28 Giugno 2018

Con atto sindacale firmato dal sindaco Renata Tosi oggi pomeriggio è stato revocato, dopo apposita comunicazione pervenuta dall’Ausl Romagna, il divieto di balneazione temporaneo alla foce del Marano a seguito del campionamenti del 25 giugno scorso. L’esito analitico del controllo effettuato da Arpae è stato pertanto favorevole a tutti i parametri previsti nel campionamenti di controllo. Il Comune, per quanto di sua competenza, è intervenuto immediatamente dopo il maltempo e le precipitazioni eccezionali della scorsa settimana, ma è imperativo non abbassare la guardia, ne ora, né poi, per garantire la balneabilità del tratto interessato dall’ordinanza. Confermati per i prossimi giorni incontri con Hera e ricognizioni mirate.