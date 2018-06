VIDEO: Confcommercio rilancia la promozione della Riviera e guarda alla Cina

Turismo

| 15:58 - 28 Giugno 2018

Dopo il successo ottenuto nell’edizione d’esordio, Nightlife, il progetto di reclutamento e promozione del territorio ideato da Silb, Confcommercio Rimini, Apt e Destinazione Romagna, amplia sempre più il proprio raggio d’azione e, soprattutto, i propri target. Nel 2017 l’iniziativa conosciuta come “il lavoro più bello del mondo” ha fatto registrare qualcosa come 70milioni di visualizzazioni, 22mila candidature e oltre 1 milione di “likes” sulle piattaforme social. Quest’anno, posto che gli ambasciatori del territorio selezionati dovranno sempre raccontare, attraverso i social e i canali ufficiali dell’iniziativa, le emozioni e le esperienze vissute durante la propria settimana di vacanza, il progetto allarga decisamente orizzonti e ambizioni. In primo luogo esce dai confini della provincia e con la denominazione in Nightlife Riviera di Romagna abbraccia l’intero territorio. In secondo luogo, grazie a un accordo con WeChat, il servizio di messaggistica più utilizzato in Cina, con circa un miliardo di utenti, la promozione della Riviera avverrà anche in Oriente e due ospiti cinesi verranno a trascorrere una vacanza di una settimana sul nostro territorio. In questa seconda edizione, inoltre, il progetto non coinvolgerà solamente i più giovani. L’esordio degli ambasciatori prevederà infatti, dal 17 luglio, una coppia di genitori che torneranno nella Romagna delle loro vacanze adolescenziali per vivere un intenso weekend da raccontare sui social.