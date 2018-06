Rimini: arrestato per rapina ma lasciato in libertà, viola gli obblighi imposti dalla legge: 48enne finisce in carcere

Cronaca

Rimini

| 15:51 - 28 Giugno 2018

Un 48enne originario della Provincia di Napoli è finito in manette mercoledì pomeriggio, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emesso dalla Corte d'Appello di Bologna. Sottoposto all'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento che lo vede imputato per rapina, l'uomo si è reso protagonista di molteplici violazioni che hanno avuto per conseguenza un inasprimento della misura cautelare: i Carabinieri hanno eseguito il provvedimento e il 48enne si trova ora recluso nel carcere dei Casetti di Rimini.