Beky Bay, un palco con concerti da record dai Madness a Soja. Ecco il programma

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:46 - 28 Giugno 2018

Un calendario ricchissimo quello del Beky Bay per l’estate 2018. Il villaggio del tempo libero sulla sabbia di Igea ha in programma una stagione incalzante. Ogni sera spettacoli, concerti, feste e tanti artisti nazionali e internazionali, faranno tappa sul grande palco fronte mare.

“Un investimento importante” dichiarano Daniele De Donatis e Samuele Fantini. “ Come ogni anno abbiamo voluto puntare su artisti di fama per un divertimento all’insegna della musica. Quest’estate proponiamo un calendario che porterà sul territorio di Bellaria tantissimi fans e appassionati in arrivo da tutta Italia”.

Martedì 3 luglio tornano in Italia i Penny Wise: in quasi trent’anni di carriera si sono fatti largo nella scena musicale internazionale emergendo come band melodic hardcore vendendo milioni di album. Si esibiranno sul palco del Beky Bay davanti a un pubblico in arrivo da tutta Europa.

Giovedì 12 luglio è in programma il concerto dei Dark Polo Gang tra i principali gruppi della scena trap italiana. Il trio ha aperto l’ultimo concerto di J-Ax e Fedez a San Siro.

Sabato 14 la kermesse “Random, una festa a caso” che approda con la festa più colorata ed esuberante sulla spiaggia di Bellaria. Il pubblico è invitato a dare libero sfogo alla creatività attraverso sfarzosi outfit, look improbabili e divertenti accostamenti, generando così un “ carnevale tutto l’anno “Una serata con musica rigorosamente a caso, hits di tutti i generi musicali e di tutti i periodi storici. Il vero e unico protagonista è il pubblico che partecipa all’evento.

Martedì 17 luglio inizia l’attesissima tre giorni “Sulla Sabbia” che ogni estate porta davanti al mare artisti di fama internazionale. Si apre la rassegna con “Soja Poetry In Motion Tour”, fenomeno reggae di Washington fra i più quotati del genere; giovedì 19 il gruppo ska dei Madness torna in Italia e si esibisce in un attesissimo concerto davanti al mare. Venerdì 20 gran finale con Gogol Bordello la band gipsy punk più amata al mondo, capitanata dall'eccentrico e talentuoso Eugene Hütz, una vera e propria garanzia di divertimento.

La lunga estate del Beky Bay prosegue sabato 21 luglio con il rapper vincitore del disco d’oro Noiz Narcos mentre lunedì 23 si apre il sipario sulla “Urban Parade” un incalzare di straordinari artisti latini mentre il 2 agosto “Vida Loca” il party europeo per una serata indimenticabile davanti al mare.

Venerdì 3 agosto Freak sulla Sabbia presenta i Lennon Kelly, la famosa combat folk band italiana, mentre sabato 4 spazio al rap con Tedua e il 18 Capoplaza rapper tra i più apprezzati nel panorama artistico contemporaneo. Non finisce qui…per tutta l’estate al Beky Bay ci saranno serate a tema e tante feste come il consolidato Tunga e i lunedì sera del Grancaribe.

Il Ferragosto prenderà i colori del rock con il Bay Fest. che si svolgerà il 12-13-14 agosto presso il Parco Pavese a Bellaria Igea Marina. Il Beky Bay diventerà cuore pulsante degli after party dei concerti internazionali che si terranno nel parco adiacente.

Venerdì sera 29 giugno largo al grande show del Tunga on the Beach. Lo show più colorato dell’estate con musica, coreografie, costumi e ballerini coinvolti in un musical eccentrico e indimenticabile. Sabato 30 secondo appuntamento Flinstone dell'estate, che sarà, per la prima volta nella sua storia, sulla spiaggia e a del Beky Bay. Dalle 22 si esibiranno i Soundiders per la rassegna live del Rock Beach Festival.