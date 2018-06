Diventa storyteller di Rimini con Instagram, un concorso per le foto più belle

Attualità

Rimini

| 15:39 - 28 Giugno 2018

“Rimini secondo TrE” #myRimini edizione 2018: diventa storyteller di Rimini attraverso Instagram, al via un nuovo concorso di immagini, “Rimini secondo Tre”

Dal 2015 ad oggi sono state 36mila e 195 le immagini postate su Instagram con l'hashtag #myRmini, più di 1.200 follower sulla pagina facebook del progetto (https://www.facebook.com/myrimini.page/) e una community di instagramers attiva arrivata a quota cento utenti. L'immagine più apprezzata in assoluto, 992 mi piace, è la recentissima foto delle trombe d'aria sul mare (in allegato). Per rilanciare il progetto, dal prossimo primo luglio, partirà l'edizione #myrimini 2018, con alcune novità.

Obiettivo del progetto #myrimini

Rimane quello di narrare la città da coloro che la frequentano e la vivono; cittadini, turisti, studenti, chiunque la frequenti, la attraversi o semplicemente la “usi”.Il profilo Instagram @comunerimini viene messo a disposizione per promuovere il racconto, la narrazione della città, dei suoi monumenti, dei luoghi meno conosciuti, della vita quotidiana, della vita balneare e dei suoi eventi. Residenti e turisti sono i primi testimonial del nostro territorio, le immagini scattate diventano parte integrante della narrazione della città. Gli scatti degli Instagramer (le persone con un profilo Instagram) taggate #myrimini vengono ripostate sui profili social del Comune di Rimini.

Come Funziona

1.Chi vuole partecipare può iscriversi compilando on line il modulo alla pagina http://bit.ly/ModuloIscrizionemyRimini2018; è necessario indicare email, account Instagram e compilare una breve presentazione personale (il profilo Instagram del richiedente deve essere aperto);

2.Con la conferma di iscrizione verrà assegnato il periodo di condivisione dei propri scatti sui social del Comune;

3.L’instagramer rimane in carica per una settimana e ha completa autonomia editoriale nella scelta dei contenuti delle foto

4.Le immagini verranno ripubblicate a discrezione del Comune di Rimini sulla pagina Facebook, sul profilo Twitter, su Google+ e su altri canali digitali dell’ente.

5.Gli scatti devono contenere l’hashtag #myRimini e la mention al Comune di Rimini @comunerimini, per ottenere il mancato repost.

6.Il gruppo di coordinamento del progetto verificherà quotidianamente le foto in cui viene taggato @comunerimini e ripubblicherà le immagini;

7.Al temine della settimana assegnata l’istagramer potrà selezionare 3 foto nel formato originale non compresse e inviarle a myrimini@comune.rimini.it per eventuali pubblicazioni.

Concorso fotografico "RIMINI SECONDO TrE

Dal 1 luglio 2018 #myrimini 2018 sarà abbinato al Concorso fotografico FOTOGRAFICO "RIMINI SECONDO TrE" parte integrante della mostra programmata per la rassegna Foto d’Autunno 2018 nel quale ogni iscritto potrà proporre senza limiti di tempo e quantità le proprie immagini relative ai quattro temi previsti.

Tema del concorso: La città di Rimini da sviluppare seguendo le seguenti categorie tematiche:

•Il porto, la darsena e “la palata”; aggiungi #RiminiaMare

•La spiaggia ed i turisti nelle quattro stagioni; aggiungi #RiminiTurismo

•Dal ponte di Tiberio all’Arco d’Augusto: le pietre antiche emettono suoni, il segno indelebile della città storica; aggiungi #RiminiAnticoPresente

•L’architettura moderna della Città rivolta al futuro per il recupero del tessuto cittadino; aggiungi #Riminiforward