Notti a Oltremare di Riccione, tra i delfini e in tenda in riva al lago sotto le stelle

| 15:12 - 28 Giugno 2018

Dormire in tenda vicino al lago, in compagnia di wallaby e astrofili, oppure accanto ai delfini che fanno capolino tra le bolle? Questa estate ce n’è davvero per tutti i gusti nel Family Experience Park Oltremare di Riccione.



Saranno ben 13 le serate indimenticabili, tra luglio e agosto, che si potranno vivere con la famiglia, al parco di Riccione. Si parte il 4 luglio con le quattro serate ‘Intorno al fuoco’ e mille avventure del campeggio all'americana... sotto le stelle! Un nuovo modo di godersi le vacanze, tutti i mercoledì di luglio (4, 11, 18 e 25 luglio), addormentandosi in tenda, dopo aver condiviso racconti e canti con la chitarra attorno a un bel falò. Non mancherà la visita al crepuscolo alla scoperta della nuova area Australia, tra wallaby e disegni rupestri, e si scopriranno costellazioni e pianeti, con gli astrofili ‘turisti nel cosmo’, con laser e telescopi.



Per chi invece adora i delfini, l’appuntamento a Oltremare è con le ‘Notti coi delfini’ in programma tutti i martedì di luglio e agosto (3, 10, 17, 24, 31 luglio e 7, 14, 21 e 28 agosto). Dopo che guide esperte avranno accompagnato il pubblico alla scoperta del parco, in un’atmosfera originale e avventurosa, grandi e piccini potranno addormentarsi sotto la Laguna e scoprire come il parco si trasforma al calare della notte, accanto a Ulisse, al piccolo Taras o mentre nonna Pelé e mamma Blue augurano la buona notte tra le bolle.



La prenotazione per entrambi gli appuntamenti è obbligatoria. La capienza massima per ogni appuntamento è di circa 34 partecipanti. Attivazione programmi, numero minimo 15/20 partecipanti.

Il costo del programma è di € 50,00 a persona, comprende anche la colazione e un secondo ingresso al parco a scelta.



Tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di vestiti comodi, felpa, torcia e sacco a pelo.

Infoline 0541.4271 o a questo Link