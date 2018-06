Illuminazione sulla spiaggia libera, telecamere e mezzi anfibi per la Polizia: il piano sicurezza per Rimini

Attualità

Rimini

28 Giugno 2018

Un'intesa tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Rimini per rendere più sicura la spiaggia, con l'illuminazione dei tratti di spiaggia libera e sistemi di videosorveglianza. Il progetto "luci sulla spiaggia" è stato approvata dalla Giunta Regionale: al Comune di Rimini fondi per 91.000 euro, che dovrà completare l'investimento con 49.000 euro circa. Il tutto a un anno di distanza dalla tragica violenza sessuale subita in spiaggia, di notte, da una turista polacca. L'accordo tra Regione e Comune di Rimini prevede anche l'acquisto di veicoli adatti al pattugliamento notturno della spiaggia da parte della Polizia, mezzi in grado di affrontare terreni sabbiosi e bagnati, per attività preventive di controllo o rapidi interventi repressivi. Non mancheranno dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza per approfondire il tema sicurezza.