Pericoloso trafficante di droga latitante rintracciato a Bellaria: 26enne albanese in manette

Cronaca

Rimini

| 13:17 - 28 Giugno 2018

Martedì sera i Carabinieri di Bellaria hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca, un 26enne albanese, già noto alle forze dell'ordine. Un soggetto ricercato in tutta l'Unione Europea, considerato un trafficante di sostanze stupefacenti, in particolar modo attivo in Germania tra il dicembre 2017 e marzo 2018. Il giovane è ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.