Dopo le sconfitte elettorali, la sinistra riparte da Rimini: due giorni di convegni, ospiti politici nazionali

| 12:51 - 28 Giugno 2018

Nel weekend Rimini sarà il punto di ritrovo della sinistra italiana. La Strada a Sinistra è il titolo della due giorni che si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 giugno, organizzata da alcuni dirigenti del Psi. Parteciperanno esponenti politici nazionali, tra cui Gennaro Migliore (PD), Lara Ricciatti (Leu) e Maria Pisani (PSI), amministratori locali, tra cui i Sindaci di Ravenna e Santarcangelo, Michele De Pascale (Presidente Anci regionale) ed Alice Parma, e giornalisti come Mauro Zanon de "Il Foglio" e Mauro del Bue, direttore dell'Avantionline. Tra i promotori dell’iniziativa Luigi Iorio, responsabile Lavoro PSI, Elisa Gambardella, responsabile Programma, Federico Parea, responsabile Economia, Francesco Bragagni, segretario PSI Rimini e vice segretario regionale, che hanno chiamato a raccolta le migliori energie dei partiti, dell'associazionismo e della cultura per elaborare una prospettiva capace di ridefinire l’identità della sinistra. Nella prima giornata di venerdì, alle ore 18.30 presso il Bagno n. 44, parteciperanno, inoltre, Daniele Manca, senatore PD, la consigliera regionale Nadia Rossi e il consigliere comunale Luca Pasini, moderati da Pietro Caruso, Giornalista e Presidente dell'Associazione Olof Palme. Nella giornata di sabato si svolgerà alle 10.30 un seminario dal titolo "Per una nuova Italia solidale". Interverranno: Enrico Buemi, responsabile Giustizia Psi, Cesare Carini, segretario regionale PSI Umbria, Simone Oggionni, coordinamento nazionale MDP - Art. 1, la Segretaria del Circolo PD Rimini centro Alice Casadei, Gilberto Martinini di Avvocato di Strada Onlus e Ivan Innocenti dell'Associazione Radicale Piero Capone, con il contributo di Gerardo Giovagnoli del PSD sammarinese.



Nella foto a sinistra Gennaro Migliore, a destra Lara Ricciatti