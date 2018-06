Rimini, auto imbrattata con lo spray zona parco Pertini: "Chiunque abbia visto mi aiuti"

Cronaca

| 11:36 - 28 Giugno 2018

Targa posteriore completamente cancellata, carrozzeria imbrattata dallo spray senza pietà.

Brutto risveglio per una riminese che si è ritrovata l'auto, una Seat, in condizioni pietose. La macchina era parcheggiata nei pressi del parco Pertini e la scoperta è stata fatta nella mattinata di giovedì, quindi i vandali sarebbero entrati in azione nella notte precedente. La parte posteriore del mezzo è stata completamente sporcata con uno spray nero, fino a cancellare quasi del tutto la targa. La donna ha lanciato un appello sui social: "Chi ha visto qualcosa mi può far sapere?".