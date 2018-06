Bici a flusso libero abbandonate avunque: 'un servizio gestito male'. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:28 - 28 Giugno 2018

Il servizio oBike, a flusso libero, da qualche mese attivo a Rimini, manifesta diversi problemi. Bici abbandonate sui marciapiedi, appese alle recinzioni, smontate e vandalizzate. "Questo servizio andrebbe pianificato e gestito con attenzione, affinché possa esprimere il suo grande potenziale" Così scrive un lettore di altarimini.it, portando all'attenzione della nostra redazione l'ennesimo caso di oBike danneggiate ed abbandonate senza cura in giro per la città. "Come si può istituire un pubblico servizio finanziato dalla collettività e non occuparsi della ricerca e della manutenzione dei mezzi? Forse non è politicamente corretto" conclude il nostro lettore.