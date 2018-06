Miramare, cinema all'aperto: l'Isola delle Rose all'ex Colonia Bolognese, al via la rassegna

Eventi

Rimini

| 10:44 - 28 Giugno 2018

Apre i battenti il cinema all’aperto della ex Colonia Bolognese. Da Venerdì 29 giugno alle 21, per quattro serate il giardino adiacente alla grande colonia di Miramare si trasforma in una vera arena estiva. Il potere dell’immaginazione. Storie incredibile di persone che hanno cambiato il loro (e il nostro) mondo è il titolo della rassegna cinematografica, con ingresso gratuito, organizzata dall’Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione con Sputnik Cinematografica e DogVille.

Quattro titoli accomunati dallo stesso messaggio: immaginare di sognare e farlo veramente. Si parte da una storia tutta riminese quella dell’Isola delle Rose, per poi spostarsi nel resto del mondo per raccontare attraverso il cinema i sogni e i sognatori, tra acqua e terra.

La rassegna si apre con L’isola delle rose (Insulo de la Rozoj - La liberà fa paura) documentario di Stefano Bisulli e Roberto Naccari. Il film realizzato nel 2008 da Cinematica a quarant’anni dall’estate 1968 ricostruisce la vicenda dell’Isola delle rose di Rimini, attraverso le testimonianze dei protagonisti, a partire dall’ingegner Giorgio Rosa, che torna a parlare della sua isola e spiega il perché della proclamazione di una nazione indipendente.

Prima della proiezione, Sauro Pari della Fondazione Cetacea presenterà il progetto Poseidon, come il dio greco del mare, che prevede di trasformare, grazie a tecniche all’avanguardia, le piattaforme offshore al largo tra Bellaria e Rimini in stazioni scientifiche per lo studio dell’ambiente marino. Poseidon nasce dalla collaborazione tra Eni, CNR, L’Istituto Scienze Marine e la Fondazione Cetacea.

La rassegna è inserita all’interno del progetto di rigenerazione urbana “Riutilizzasi Colonia Bolognese” e prosegue il 20 Luglio con La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro, USA 2017 (118’) il 24 Agosto con Visage, Villages di JR e Agnès Varda, Francia 2017 (90’) prima della proiezione: Lorenzo Mini presenta il libro Colonie (2017, Danilo Montanari Editore) e il 7 Settembre con God Save The Green di Michele Mellara e Alessandro Rossi, Italia 2013 (75’) prima della proiezione: Casa Madiba presenta OrtoMadiba un progetto di solidarietà ed autogestione.



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

Si consiglia il pubblico di portare un telo