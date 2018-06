Calciomercato, tante conferme e nuovi acquisti per la Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:35 - 28 Giugno 2018

In vista dell’inizio della preparazione fissata per il 23 luglio, in casa Marignanese è tempo di importanti conferme e nuovi acquisti per rinforzare la squadra che mister Lilli ha condotto lo scorso anno ad una miracolosa salvezza.

I gialloblu ripartiranno da diversi protagonisti della stagione appena conclusa, avendo definito ad oggi diverse riconferme: i portieri Azzolini e Di Renzo, i difensori Samba e Grandoni, i centrocampisti Conti, Fabbri, Carnesecchi, Tonelli, Mazzoli e gli attaccanti Santoni e Pensalfine.

A questi si aggiungono alcuni importanti acqusiti: Simone Bonazza portiere dal Romagna Centro (1998), Emanuele Moretti (1999) difensore dal San Marino, Giovanni Dominici difensore dall’Atletico Alma con diversi campionati si Serie D sulle spalle, Lorenzo Donati (2000) attaccante dalla Vis Pesaro.

La società del Presidente Cervellieri è al lavoro per definire alcune ulteriori riconferme e sta trattando alcuni under da inserire in rosa in aggiunta a diversi ’99 e ’00 del settore giovanile che saranno aggregati alla prima squadra

“Siamo soddisfatti di quanto fatto fino adesso – dichiara il Presidente (nella foto gallery con Giovanni Dominici) – abbiamo confermato l’ossatura della scorsa stagione aggiungendo alcuni importanti tasselli. Il mercato non è ancora chiuso e cercheremo di mettere nelle mani del mister una squadra competitiva che possa darci tante soddisfazioni”.