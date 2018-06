Alla Molo di sabato 'sbarca' il truck di Fermata Est. Venerdì al Giardino dalle 20 musica con Capoz ed Enrica

Eventi

Rimini

| 12:51 - 28 Giugno 2018

Sabato sbarca a Rimini la Molo Street Parade ma Il Giardino e Fermata Est si “scaldano” all’appuntamento già venerdì 29. Infatti è allestito un food di Fermata Est sulla strada, davanti al Giardino, con hamburger e piadina in quantità. L’appuntamento è dalle ore 20 con la musica dei dj riminesi Capoz e Enrica. Quest’ultima è una delle più conosciute dj di style rock, figura storica del Rockisland ed ha presenziato le consolle di numerosi locali di grido da Ravenna a Rimini. Capoz, invece, è attualmente residente e co fondatore del Satellite Music Club: la sua musica spazio dal rock al reggae passando dallo ska al surf.

Per quanto riguarda sabato, l’appuntamento clou del week end – la serata della Molo - , invece, se hai bisogno di un porto sicuro o di un faro che ti guidi durante la Molo street parade, puoi contare sullo staff di Fermata Est e Il Giardino.

Ségnalo sulla mappa: ancora il food sarà davanti al Il Giardino Rimini per rifocillarti mentre un truck di circa dieci metri targato Warsteiner sarà posizionato proprio davanti alle barche al Molo. Servirà solo bibite, birra e cocktail.

Al Giardino dalle ore 18,30 aperitivo "riscaldati" dai dj Tommy, Seve e Bronz protagonisti delle feste in spiaggia a base di musica rock e ideatori del Toga party arrivato alla trentesima edizione.

Il lungo week end del Giardino si chiude domenica 1 luglio col concerto live di Faith+NSE dalle 21.30. Fatima “Faith” Diallo, giovane interprete della scena R'nB, Nu Soul, Hip Hop, ha già fatto parlare di sè con la partecipazione alla trasmissione televisiva "The Voice of Italy" dove i giurati sono sobbalzati dalle poltrone durante la sua virtuosa interpretazione del brano “Dejavù" di Beyoncè. Con il suo nuovo progetto Nu Soul Experience, Faith ci propone un repertorio di brani noti e attuali, con qualche "ripescaggio" nel passato, omaggiando le voci più incredibili della musica R’nB e Hip Hop. Al fianco di Faith troviamo Simone Migani (keyboards), Rodolfo Valdifiori (el. basso), Michele Iaia (batteria).