Rimini, 'Aprite i porti': manifestazione di protesta davanti alla prefettura contro Salvini

Attualità

Rimini

| 08:53 - 28 Giugno 2018

Una manifestazione pacifica e senza particolari problemi per la giornata di mobilitazione contro il razzismo. Circa 50 persone si sono date appuntamento mercoledì pomeriggio davanti alla Prefettura di Rimini. L'iniziativa, voluta dal Coordinamento Antifascista della provincia di Rimini, ha avuto come obiettivo sensibilizzare sulle recenti vicende che hanno visto come protagonisti migranti respinti alle frontiere. "Aprire vie legali e sicure per l'accesso in tutti i Paesi dell'Unione Europea" è l'appello del coordinamento.