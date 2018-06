Promozione, il Gabicce Gradara conferma Costa e Grassi e prende Bastianoni

Sport

Gabicce Mare

| 19:10 - 27 Giugno 2018

Il Gabicce ha confermato il difensore Lorenzo Costa (classe 1992) e il centrocampista Andrea Grassi (classe 1993, foto).L’ultimo acquisto in ordine di tempo è stato invece l’ingaggio di Federico Bastianoni, classe ’93, già allenato da mister Papini nella Under 18 sammarinese: ha militato nel River Urbinelli in Eccellenza, nel Vismara e nelle ultime stagioni nel Valfoglia in Promozione. Tra i suoi ruoli preferiti trequartista o esterno alto offensivo.

"Federico è entusiasta di passare al Gabicce Gradara – spiega patron Marsili- Si sta formando un bel mix di esperienza e gioventù. Importanti anche le riconferme di Simone Pratelli gabiccese, e pedina importantissima per la linea di centrocampo, di Luca Grandicelli riscattato dalla Vis Pesaro lo scorso anno e dal rendimento durante tutto il campionato molto positivo: si tratta di giocatori veloci e molto duttili. Inoltre sono molto contento che resti con noi il capitano Alberto Sabatini, un giocatore fondamentale sul quale speravamo di poter contare sin dall'inizio”.