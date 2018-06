Perde il controllo della moto e finisce nell'altra corsia contro un'auto, grave un 19enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 18:02 - 27 Giugno 2018

E' stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena un 19enne di Bellaria, ferito in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina in via Ravenna a Bellaria, all'incrocio con via Sebenico. I fatti sono avvenuti alle 9.15 circa: il ragazzo, in sella a una moto Honda, stava viaggiando in direzione Ravenna-Rimini, quando ha perso il controllo del mezzo, trovandosi in una fase di ingorgo del traffico. A quel punto la moto si è "piegata" sulla carreggiata stradale, invadendo l'altra corsia nel momento in cui sopraggiungeva una Bmw guidata da un 52enne di Gatteo. L'urto tra la vettura e la moto ha causato il disarcionamento del motociclista, caduto sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia Municipale di Bellaria. Foto di repertorio.