Federconsumatori Rimini chiede a Credit Agricole un risarcimento per azionisti Carim

| 15:44 - 27 Giugno 2018

Federconsumatori Rimini preparara un'azione nei confronti della nuova banca Crèdit Agricole, che ha rilevato Carim s.p.a., per richiedere un congruo risarcimento agli azionisti. Questa azione riguarda tutti gli azionisti Carim, indipendentemente dall'adesione all'OPA. "Gli oltre 7.000 piccoli azionisti Carim sono coloro che hanno pagato il prezzo più salato del risamento, perdendo i risparmi di una vita", si legge in una nota di Federconsumatori Rimini, che chiede alla nuova proprietà un risarcimento, come è avvenuto in altri casi analoghi in Italia. Sabato 7 luglio, alle 10, in piazza Cavour si terrà una manifestazione, promossa dalla stessa Federconsumatori, alla quale sono invitati i parlamentari e gli amministratori del territorio per sottoporre loro la questione e sensibilizzare la cittadinanza.