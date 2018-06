Basket, Joel Myers e l'ex Crabs Caceres ingaggiati dal Lecco in serie B

Sport

Rimini

| 15:36 - 27 Giugno 2018

Mentre il Basket Rimini nelle prossime ore potrebbe passare di mano al gruppo Corbelli-Ragazzi della Darsena, uno dei giocatori della stagione scorsa si è accasato al Lecco, in serie B, squadra avversaria dei biancorossi.Si tratta di Joel Myers, play/guardia classe 1995: per lui 10,4 punti in 25’ di impiego medio durante la regular-season e 17 punti segnati al Bione (4 triple). Nel 2016/2017 Myers ha giocato a Forlì (serie B girone C), mettendo a referto 10 punti in 21’ giocati a partita. Ancora in B l’anno precedente, a Fondi (girone C): 9,1 punti in 26’. Il suo esordio tra i senior risale alla stagione 2012/2013 coi colori di Rimini.

Ecco le sue prime parole da neo bluceleste: "Arrivo in una società abiziosa che negli ultimi anni ha sempre fatto bene. Così come ha ottenuto grandi risultati anche coach Paternoster. Il mio ruolo? Ho sempre giocato come play, ma all'occorrenza faccio anche la guardia. A Lecco avrò la fortuna di giocare insieme a ottimi giocatori e questo sono sicuro che mi farà crescere molto. So che c'è molta voglia di riscatto dall'anno scorso: sono pronto".

Joel Myers è il quarto acquisto di Lecco. C'è un altro ex Rimini: si tratta dell'ala grande Juan Manuel Caceres proveniente dalla Stella Azzurra Roma (serie B girone C): 8,7 punti, 6 rimbalzi in 29’ di impiego medio nelle 30 partite di regular-season. Mentre nelle 7 gare di playoff ha totalizzato 8,7 punti e 4,8 rimbalzi in 30’.