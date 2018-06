Esperti sensitivi alla ricerca delle presenze 'paranormali' che abitano nel castello di Montefiore Conca

Attualità

Montefiore Conca

| 15:21 - 27 Giugno 2018

I misteriosi appuntamenti con la Compagnia di Ricerca tornano anche quest’anno a coinvolgere il pubblico nelle serate estive al Castello di Montefiore Conca. Un viaggio del mondo del paranormale per scoprirne i segreti, le curiosità e le tecniche di indagine, ma anche un viaggio nella storia del Castello Malatestiano ripercorrendo le orme tra il mondo del visibile e quello dell’ invisibile.

La Compagnia di Ricerca (C.D.R.) è un gruppo che da diversi Anni si occupa di ricerca nel mondo del paranormale. Il loro intento è quello di creare e di documentare i collegamenti fra il mondo visibile e quello invisibile, svelando come quest’ultima dimensione può interagire con il nostro mondo.

Le loro ricerche hanno interessato diversi siti d’interesse per lo più storico, in Romagna e non solo, e dai quali hanno avuto notevoli riscontri; per citarne alcuni Montefiore Conca, Montebello, Riolo Terme , Meldola e Terra del Sole.

Il gruppo è composto da Marino Fantuzzi, esperto sensitivo e ricercatore, Maurizio Bertini, fotografo e Nadia Fabbri coordinatrice del gruppo e ricercatrice storica.

Per loro l’avventura a Montefiore Conca è iniziata con una visita della maestosa Rocca Malatestiana nel 2014 quando qualcosa di straordinario dal punto di vista della loro ricerca è apparso. Così è nata una stretta collaborazione sia con l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Wally Cipriani, sia con i gestori della Rocca, Domino Cooperativa Sociale i quali hanno Permesso al C.D.R. di usufruire liberamente degli ambienti della struttura per le loro ricerche e di organizzare serate a contatto con il pubblico.

Proprio in una serata con il pubblico del 2014 è stata scattata una straordinaria fotografia che vedeva impresso nello scatto un volto e da qui si è deciso che sarebbe stato interessante fare un’indagine di approfondimento utilizzando le strumentazioni specifiche: rilevatori di variazioni di campi elettromagnetici, telecamere fisse ad infrarossi , macchine fotografiche sia per gli infrarossi che per gli ultravioletti e naturalmente telecamere live per riprendere l’intera sessione di indagine.

Nell’ agosto 2015 un altro scatto fotografico ha riportato un’altra importante conferma. Le fotografie sono state scansionate con un sofisticato software che, attraverso complessi passaggi e utilizzando filtraggi e sequenze algoritmiche, ha messo in evidenza “anomalie riferibili a figure semitrasparenti dalle sembianze umane che si distaccano dalle pareti di fondo “.

Oltre ai risultati fotografici, il CDR ha ottenuto anche risultati audio con registrazioni abbastanza esplicite.

Le ricerche sul paranormale sono state poi affiancate a approfondimenti storici ridando voce a figure centrali della storia di Montefiore Conca ed in particolare è stato approfondito il discorso su Costanza Malatesta, sfortunata figlia dell’Ungaro Malatesta, protagonista insieme al suo amore Ormanno di una storia che ha potuto essere ricostruita meticolosamente proprio grazie a questo tipo di indagini. Una vera storia d’amore, con un finale purtroppo tragico, ma di una dolcezza reale , tangibile ancora oggi.

Da tutto questo è nato un piccolo libro, un racconto “ ll Biancospino” , che altro non è che la storia di Costanza e di Ormanno, delle loro vite, dei loro trascorsi proprio al castello di Montefiore Conca.

Anche in questa estate il CDR terrà diverse serate a contatto con il pubblico per svelare curiosità, aneddoti sul mondo dell’invisibile e soprattutto per raccontare questa storia d’amore tra Costanza Malatesta e Ormanno … figure in bilico tra passato e presente, tra il mondo del visibile e dell’invisibile.

Le serate si terranno dalle ore 21,00 presso la Rocca Malatestiana nelle seguenti date: 30 giugno, 28 luglio, 17 agosto.

Costo adulti 15,00 euro - dai 12 ai 18 anni 9,00 euro – sotto i 12 anni free

Prenotazione obbligatoria Cel. 349 4449144 tel. 0541 980179. Foto Lara Braga.