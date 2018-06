Venerdì 29 e domenica 1 luglio a Santarcangelo Mercatini in centro e La Casa del Tempo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:11 - 27 Giugno 2018

Dopo le rievocazioni storiche, i concerti e le serate dedicate allo sport che hanno caratterizzato gli eventi delle scorse settimane e riscosso un grande successo di pubblico, nel weekend alle porte saranno invece le bancarelle di design e artigianato, antiquariato e modernariato ad animare le vie del centro per la rassegna Estate Viva Santarcangelo.



Venerdì 29 giugno, dalle 17 alle 24, in piazza Ganganelli e dintorni l’associazione Città Viva organizza i “Mercatini in Centro”, con prodotti di design e artigianato creativo. Domenica 1 luglio (dalle 9 alle 19) invece, torna come di consueto “La Casa del Tempo” con oltre cento espositori di antiquariato, modernariato e vintage.



“Mercatini in Centro” replicherà nelle serate di sabato 25 e domenica 26 agosto mentre l’appuntamento con “La Casa del Tempo”, dopo la pausa estiva di agosto, tornerà domenica 2 settembre.