Santarcangelo, dal 2 luglio sarà sistemato l'asfalto di altre strade: il piano dei lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 27 Giugno 2018

Partiranno la prossima settimana una serie di interventi di manutenzione delle strade del comune di Santarcangelo. Da lunedì 2 luglio i lavori di asfaltatura interesseranno le vie Falcone (da via Don Giovanni Verità a via San Marino, esclusi i parcheggi laterali), Vecchia Marecchia (dalla strada provinciale 49 a via Secchia, parcheggi laterali esclusi) e via Corpolò Fossatone che verrà riasfaltata per intero. Mentre per le prime due vie la circolazione avverrà a senso unico alternato, per via Corpolò Fossatone si renderà necessaria la sospensione della circolazione a causa delle ristrette dimensioni della strada.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Pesaresi per conto di Hera, nell'ambito degli accordi per i ripristini stradali in seguito al rifacimento dei sottoservizi..