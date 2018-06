Fondi Ue per reti Wi-fi gratuite ai Comuni, il bando annullato: beffa per il Comune di Coriano

Attualità

Coriano

| 14:07 - 27 Giugno 2018

Alcuni mesi fa la Commissione Europea aveva presentato il progetto WiFi4EU, un'iniziativa con cui metteva a disposizione dei comuni circa 120 milioni di euro per realizzare reti WiFi gratuite, liberamente accessibili ai cittadini. Tutti i comuni dell’UE potevano richiedere un voucher di € 15.000,00 da destinare alla costruzione della rete WiFi per i propri cittadini. Era facilmente ipotizzabile che l'iniziativa riscuotesse successo. Anche il Comune di Coriano dopo aver effettuato tutte le procedure richieste, il 15 maggio 2018 ha partecipato al click day riuscendo ad inoltrare alle ore 13.00.00 (minuto secondo) la propria candidatura sul sito ufficiale www.wifi4eu.eu.





Dopo neppure un minuto dal click la sorpresa: il portale è andato in crash, non più accessibile. E così è rimasto per oltre un mese. Nessuna notizia, nessun comunicato, nessuna informazione.





Il 14 giugno è finalmente pervenuta una comunicazione con la quale si diceva che l’intero bando era stato cancellato, con buona pace di tutti i comuni di tutti gli Stati membri che hanno dedicato tempo e risorse per la partecipazione.





La bulgara Mariya Gabriel, commissario UE all’economia digitale, ha annunciato la decisione draconiana di annullare tutto a causa di "un problema tecnico che ha impedito ai candidati di partecipare a parità di condizioni".





Quello che certamente è accaduto è che l’infrastruttura informatica della Grande Europa era mal configurata e incapace di supportare tutti gli accessi dei comuni in contemporanea.





La regola stabilita dalla Commissione Europea del first come, first served (ovvero del chi prima arriva si prende il voucher da € 15.000,00) avrebbe reso necessaria una configurazione hardware e software adeguata e tale da impedire il crash.





Non è dato sapere perché ci sia voluto più di un mese per annullare tutto quando l'incidente occorso era palese sin dal primo istante. La Commissione Europea ha chiarito che sarà formulato in autunno un nuovo invito per la presentazione delle candidature.





Coriano è pronta a ripresentare la propria candidatura.