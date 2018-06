Sei mesi e pena sospesa per lo spacciatore sorpreso martedì sera alla stazione dei treni di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:03 - 27 Giugno 2018

Un altro spacciatore finisce nella 'rete' dei Carabinieri di Rimini. Un 54enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di martedì. L'uomo è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria, mentre cedeva hashish a un turista di Foggia. Con sé aveva cinque dosi, per circa 7 grammi, dello stupefacente in questione. Processato per direttissima mercoledì mattina, il 54enne è stato condannato a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.