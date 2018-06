Carla Fracci è la madrina del grande evento riminese di danza sportiva, al via il 5 luglio

Sport

Rimini

| 13:49 - 27 Giugno 2018

Sono tante le novità in programma per l’edizione 2018 di Sportdance, la più grande festa della Danza Sportiva al mondo, che dal 5 al 15 luglio garantirà il pieno di atleti e di emozioni nel quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group. La Fiera e il territorio di Rimini per l’undicesimo anno consecutivo ospiteranno oltre 35mila ballerini provenienti da tutto il mondo, che si daranno battaglia nei Campionati italiani di Danza Sportiva della Federazione Italiana Danza Sportiva, FIDS, ma anche nelle gare internazionali. Il 14 e 15 luglio arriverà infatti a Rimini anche il WDSF Grand Slam Standard and Latin. Si tratta della più importante competizione mondiale di balli latini e standard.

Madrina d’eccezione dell’edizione 2018, a dimostrazione del tanto lavoro svolto dalla FIDS, da IEG e dal Comune di Rimini, sarà la più grande ballerina italiana di tutti i tempi, Carla Fracci.

Sono attese inoltre molte stelle della Danza Sportiva, ma anche i campioni internazionali, che gareggeranno nel Grand Slam. Gli organizzatori promettono che non mancheranno sorprese e colpi di scena. Dal 5 al 15 luglio Rimini sarà così la protagonista assoluta della Danza Sportiva.

CURIOSITA’ DI SPORTDANCE 2018: gli atleti migliori d’Italia e del mondo si daranno appuntamento a Rimini per giornate di competizioni e di spettacolo davvero unici. Grande spazio verrà dato come e più di sempre alle competizioni Paralimpiche, cui è dedicati un giorno di gara. Fra le novità anche alcune discipline di grande tendenza, come lo Show Dance, il Freestyle e l’Hip Hop. Non mancherà poi l’area commerciale dedicata al settore, Dance Expo, con i migliori artigiani e commercianti specializzati, sempre nella hall centrale della fiera riminese.