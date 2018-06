Rotary Club Rimini, il nuovo presidente è Maurizio Temeroli ex segretario Camera di Commercio

Attualità

Rimini

27 Giugno 2018

Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Aldo Menghi Sartorio, la presidenza in vista dell’annata 2018-2019 passa a Maurizio Temeroli, 39° presidente del Club. Maurizio Temeroli sarà affiancato nel consiglio direttivo dal vicepresidente Paolo Braccini e da Claudio Selvagno, Marco Alessandrini, Fabio Mariani, Alessandro Mori, Aldo Menghi Sartorio, Maurizio Mancuso e Paolo Gasperoni. Completano il consiglio, in qualità di past president, Rodolfo Michelucci e Gianandrea Polazzi, membro consultivo Demis Diotallevi.





Maurizio Temeroli, riminese, 64 anni, è sposato con Daniela ed ha due figli, Claudia e Marco. Per oltre 15 anni, fino al 2016, ha ricoperto la carica di Segretario generale della Camera di Commercio di Rimini; durante questo periodo ha ricoperto anche l’incarico di Presidente della Rimini Congressi, società costituita da Comune, Provincia e Camera di commercio per la realizzazione, in collaborazione con Rimini Fiera, del nuovo palazzo dei congressi di Rimini.





Precedentemente ha svolto il ruolo di Coordinatore dell’Area funzionale attività economiche, agricoltura, turismo e formazione professionale presso l’Amministrazione provinciale di Rimini.





Ora è impegnato nel sostegno alla nascita di nuove imprese nell’ambito del Consiglio direttivo dell’Associazione “Nuove idee, nuove imprese” e collabora con il “Techno Science Park s.p.a.” San Marino-Italia.





La cerimonia si è tenuta presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini.