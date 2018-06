Apre lo sportello e urta ciclista, donna sbatte violentemente il capo per terra. Interviene l'elisoccorso

Cronaca

Cattolica

| 13:45 - 27 Giugno 2018

Grave incidente avvenuto a Cattolica, intorno alle 11.45 di mercoledì, in via Renzi. Una 70enne in bicicletta ha perso il controllo della due ruote ed è caduta al suolo, sbattendo la testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravi agli operatori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, tanto da richiedere il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. La donna è stata portata al Bufalini di Cesena. Stava viaggiando in direzione centro-mare, quando pare che un'automobile, fermatasi davanti a lei nei pressi di un hotel, abbia aperto lo sportello. Così, per evitare l'impatto, ha sbandato, finendo però al suolo. La dinamica dell'incidente è affidata alla pattuglia della Polizia Municipale intervenuta sul posto. Foto Ballante.