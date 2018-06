Torna il Rally di San Marino, emozioni sullo sterrato fino a Sant'Agata Feltria

Sport

| 13:27 - 27 Giugno 2018

Sarà una “competizione da titani” quella che si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 giugno: la 46° edizione del Rally di San Marino organizzata da Fams Federazione Auto Motoristica Sanmarinese. Una competizione appassionante che si snoda lungo i percorsi sterrati nei territori del Monte Titano toccando punte d’eccellenza come Sant’Agata Feltria e Monte San Benedetto.





Emozione garantita sin dalla prima prova al via a San Marino: due equipaggi si sfideranno contemporaneamente con formula d’inseguimento sul nastro d’asfalto prima e sterrato poi, dalle mura storiche di San Marino all’entroterra romagnolo, prova spettacolo prevista dal nuovo format di ACI Sport. Una competizione che promette di lasciare senza fiato, in un’alternanza di terra e suoni, dove è garantita la nota che indica sicurezza: i “Leoni” di CEA Squadra Corse.





Gli uomini in rosso sorveglieranno il percorso con presidi di decarcerazione e le migliori attrezzature a livello europeo. Una sinergia vincente quella che lega Fams a CEA Squadra Corse, sancita a dicembre 2017 dai reciproci riconoscimenti in occasione del 50° del Marchio CEA Estintori e dei 50 anni di attività sportiva di Fams.





Un appuntamento da non perdere dove emozione e sicurezza saranno la garanzia per un divertimento assicurato, un privilegio per CEA vedere riconosciuto l'impegno che contraddistingue la Squadra nelle competizioni motoristiche e la porta ad essere presente in tante manifestazioni sportive a cui da 50 anni, dedica tutta la propria passione, competenza e professionalità.