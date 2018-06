Volley: Riccione riabbraccia Valentina Pari, sarà il nuovo libero. Torna dal Cattolica

Sport

Riccione

| 13:23 - 27 Giugno 2018

Era inevitabile che un giorno Valentina Pari avrebbe ritrovato Riccione sulla sua strada.

Libero riccionese (classe ’86) con grande esperienza in Serie C, quello di Valentina è un arrivo di gran peso dal punto di vista tecnico, ma si fa davvero tanta fatica a definirla un “volto nuovo”, lei che è nata a Riccione, dove pallavolisticamente è cresciuta.

Il suo è dunque un vero e proprio “ritorno a casa”, ma di quelli belli, perché parliamo di un ragazza che ha sempre giocato in casacca Riccione Volley militando per tantissimi anni in serie C. Il resto è storia recente, con l’ultimo campionato giocato a Cattolica, in serie C, conquistando la quinta posizione in classifica.

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley