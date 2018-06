Furto in hotel, coppia derubata di gioielli per 100.000 euro: li avevano lasciati in camera, fuori dalla cassaforte

Cronaca Rimini | 13:14 - 27 Giugno 2018 Un ingente furto si è verificato in un rinomato hotel di viale Regina Elena, a Rimini. Una coppia, lui di origine tunisina ma residente a Rimini, lei russa, hanno denunciato nella tarda serata di martedì la sparizione di gioielli, che hanno quantificato del valore di circa100.000 euro. La Polizia è intervenuta intorno alle 22 nella struttura, avviando le indagini. I preziosi erano stati lasciati nella stanza dell'hotel, in una borsa, fuori dalla cassaforte. La coppia, rientrando con la figlia in camera dopo la cena, ha scoperto il furto.