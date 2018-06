Domagnano, quattro giorni giorni di festa in piazza: ecco il programma

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:37 - 27 Giugno 2018

Musica, balli, gastronomia, giochi per bambini e soprattutto solidarietà.

Dal 28 giugno al 1 luglio 2018 appuntamento in piazza Filippo a Sterpeto e nel Parco Don Elviro per la Festa del Castello di Domagnano. Tante le iniziative in programma nei 4 giorni.





Giovedì 28 luglio, dalle ore 21, “San Marino Concert Band” live e spettacolo con le “Sirene Danzanti”.





Venerdì, alla stessa ora, “Semionte” , il festival per band emergenti.





Sabato alle ore 17 ci sarà la visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti ed alle 21 lo spettacolo della storica Orchestra “Mario Riccardi”, una tra le migliori orchestre del panorama italiano.





Domenica sera, invece, spettacolo con l’Orchestra “Marina Damiani”, tra le giovani orchestre di maggior successo, alla sua prima esibizione sul Titano.





Tante le iniziative benefiche a sostegno di “San Marino for Children” e de “Il Germoglio”.





Durante tutta la festa sarà presente uno stand per Bryan Toccaceli con giochi e ricchi premi per grandi e piccini. Super premi: 2 biglietti per il Riviera di Rimini Round del Mondiale SBK, oggetti autografati dai migliori piloti del motomondiale, giochi per bambini, palloncini BT60 e tanto altro