A Riccione in scena i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica, attese Meneghini e Ferlito

Sport

Riccione

| 11:45 - 27 Giugno 2018

Manca poco agli Assoluti 2018 di Ginnastica Artistica maschile e femminile e Trampolino elastico FGI che si disputeranno al Play Hall di Riccione il 7 e 8 luglio prossimi. Appuntamento sentito, di grande valore sportivo e di sicuro spettacolo che l’Asd Ginnastica Riccione organizzerà grazie alla fiducia accordata dalla Federazione Ginnastica d’Italia con il patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione della Polisportiva Riccione. La rassegna tricolore sarà fondamentale per le convocazioni agli Europei che si svolgeranno a Glasgow a inizio agosto. Come da tradizione, sabato spazio al concorso generale individuale che vale anche come qualificazione alle Finali di Specialità della domenica. Attese Elisa Meneghini, Carlotta Ferlito e Martina Rizzelli, assente praticamente dalle Olimpiadi di Rio 2016. Appuntamento al Play Hall, in via Carpi.



Intervista a Francesco Poesio, Presidente ASD Ginnastica Riccione