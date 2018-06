Cup e punto prelievi di Miramare, cambiano le giornate di apertura

Attualità

Rimini

| 11:22 - 27 Giugno 2018

L’azienda Usl informa che a luglio ed agosto, lo Sportello CUP e il Punto Prelievi di Miramare (che si trovano rispettivamente in piazza Decio Raggi e in via Locatelli) saranno aperti al pubblico nelle seguenti giornate:

• Sportello CUP: il martedì;

• Punto prelievi: il lunedì, il mercoledì e il venerdì.