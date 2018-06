Automobile in fiamme nella notte a Corpolò, forse incendio doloso

Cronaca

Rimini

| 11:18 - 27 Giugno 2018

Auto in fiamme nella notte a Corpolò. I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti poco prima dell'1 in via Baracchi. Ad andare a fuoco un Suzuki Vitara parcheggiato nella via. La macchina è andata completamente distrutta. I pompieri hanno lavorato fino alle 2 per mettere in sicurezza la zona. Non si esclude la matrice dolosa dell'incendio.