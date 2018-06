Tennis, Casalboni avanza all'Open di Cervia. Al Tc Venustas il torneo giovanile entra nel vivo

Sport

Cervia

| 10:57 - 27 Giugno 2018

Continua la bella marcia, sui campi di casa, di Isaac Casalboni nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cerva. Si gioca il tabellone di 3° dove si mettono in bella evidenza anche i giovani fratelli ravennati Matteo e Simone Bezzi.

Tabellone di 3°, 2° turno: Isaac Casalboni (3.4)-Alan Gamberini (3.2) 7-5, 7-5, Andrea Godio (3.3)-Pietro Castellari (3.3) 3-6, 6-1, 6-1, Leonardo Fabbri (3.3)-Enea Castelvetro (3.5) 6-3, 6-1, Matteo Magnaterra (3.4)-Alfredo Ravaglia (3.5) 4-6, 6-4, 6-4, Daniele Abbondanza (3.4)-Alessandro Laganà (3.4) 7-5, 6-3, Simone Bezzi (3.3)-Mario Borghi (3.5) 6-1, 6-4, Matteo Bezzi (3.3)-Marco Borghetti (4.1) 6-2, 6-2.



IGEA MARINA Macina risultati al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina il Trofeo del Gelso giovanile, bella tappa del circuito regionale. Vediamo gli ultimi risultati. Under 10 maschile, 1° turno: Antonio Muratori-Francesco Pazzaglini 5-7, 6-2, 7-4. 2° turno: Alessandro Spinozzi-Alan Brocculi 6-2, 6-1, Mattia Clementi-Federico Baldinini 7-5, 5-7, 7-3, Marco Caselli-Luca Lorenzi 6-0, 6-4. Under 12 maschile, ottavi: Mattia Muraccini-Leonardo Monticelli 6-0, 6-1. Quarti: Pietro Briganti-William Di Marco 6-1, 6-2, Leonardo Maccaferri (n.2)-Leonardo Crociati 6-0, 6-1.