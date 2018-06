Tennis, Anastasia Piangerelli eliminata al primo turno al torneo Itf Women's di Tarvisio

Sport

27 Giugno 2018

Niente da fare per Anastasia Piangerelli nel primo turno del tabellone principale del torneo Itf Women’s Tour di Tarvisio (15.000 dollari, terra). La 17enne allieva della Galimberti Tennis Academy di San Marino, che si era guadagnata un posto nel main draw superando le qualificazioni, ha trovato semaforo rosso di fronte all’ungherese Reka-Luka Jani, prima testa di serie, che si è imposta per 6-1 6-3.

In contemporanea altre due allieve dell’Academy del Titano guidata da Giorgio Galimberti sono impegnate nel tabellone principale del “Trofeo Città di Venezia” a Mestre, torneo internazionale under 16 tappa del circuito Tennis Europe.

Andrea Maria Artimedi, numero 6 del seeding e reduce dai buoni risultati colti a Biella (quarti in singolare e semifinale in doppio), ha esordito battendo con un doppio 6-2 Giulia Finocchiaro, ripescata come lucky loser, e ora si gioca un posto nei quarti di finale con Sveva Bernardi, mentre la 14enne Erika Di Muzio è stata fermata al primo turno da Anastasia Abbagnato, seconda testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-0 6-2.

Artimedi-Di Muzio in doppio sono in semifinale dopo aver eliminato per 6-4 6-3 la coppia formata da Anna Paradisi e dalla polacca Malvina Rowinska, seconda testa di serie: prossime avversarie Annagiulia Danesi e Ottavia Massetti.