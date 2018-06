Ciclismo, sabato 30 giugno di scena il Memorial Stefano Magni a Casteldelci

Sport

Casteldelci

| 10:03 - 27 Giugno 2018

Per gli amanti delle due ruote un sabato all’insegna dei saliscendi. Si corre il 30 giugno il Memorial Stefano Magni. La gara ciclistica, arrivata alla sua quarta edizione, si terrà con partenza dalla Giardiniera e arrivo a Casteldelci. Una gara che è diventata una classica del ciclismo estivo in Valmarecchia, organizzata dal Gruppo Asd Stefano Magni. La manifestazione è aperta a tutti i cicloamatori in regola col tesseramento per il 2018. Ritrovo e iscrizioni presso la palestra comunale Giardiniera di Casteldelci dalle ore 14.30; la partenza del percorso in linea di 63 km è fissata alle 15.30. Il percorso prevede il passaggio sulla Marecchiese fino a Pietracuta con giro di boa dalla 'Marisa', e ritorno con l’arrivo nel paese di Casteldelci. Saranno premiati i primi sette ciclisti di ogni fascia di età e un prosciutto al primo di ogni categoria.