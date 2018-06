Club Nautico Rimini, presentati i 57 nuovi soci iscritti in soli sei mesi

Attualità

Rimini

| 09:12 - 27 Giugno 2018

Grandissima soddisfazione per il Club Nautico Rimini che domenica 24 giugnoha presentato la prima edizione del “Weekend Sociale”, un evento memorabile che ha dato vita ad un connubio perfetto tra sport, storia e passione regalando un grande divertimento a tutti i partecipanti.

La veleggiata, inizialmente prevista per sabato 23, è stata posticipata a domenica 24 a causa del maltempo, svolgendosi in concomitanza con la gara di pesca senza classifiche combinate.



Nella cornice dello splendido Club Nautico Rimini, direttamente sulla banchina a pochi centimetri dalle acque del porto canale, sono stati presentati i 57 nuovi soci iscritti da inizio anno. Un numero importantissimo che mai era stato raggiunto in passato. Un risultato incredibilmente importante, a dimostrazione dell'ottimo e costante lavoro il club sta svolgendo, e grande segno d’orgoglio per tutto il CNR.



Ciliegina sulla torta di questo importante evento, è stata la cena sociale alla quale hanno partecipato oltre 250 persone tra equipaggi di vela e pesca e tantissimi soci.



Nel corso della serata, a coronamento della conclusa manifestazione, sono stati premiati i vincitori nelle due competizioni. Per la veleggiata, nella categoria derive: nella classe 29er, primi classificati l’equipaggio Rebecca Brolli – Francesco Zingaro, nella classe O’pen Bic primo posto per Pietro Cardelli.

Si è aggiudicato la vittoria, fra le imbarcazioni da diporto, l’equipaggio di Saverio Sabbioni sulla sua Volaviola, secondo posto per Andrea Musone su Gianel, terzo classificato Marco Filippi con Rada.



Per la gara di pesca allo sgombro organizzata in collaborazione con il Big Game Italia e con il MSP Italia (Movimento sportivo popolare Italia), rappresentata dal Sig. Francesco Perretta, responsabile del settore pesca sportiva, che ha partecipato alla gara, i premiati sono stati : primo classificato l’equipaggio di Giorgio Cecchetti, secondo posto per Luciano Tosato, terzo gradino per Pari Patrizio.



Durante le serata sono stati estratti i vincitori di otto biglietti Paddock/Prato per il Mondiale Superbike che si terrà l’ 8 luglio a Misano.



Una serata trascorsa all’insegna del mare, tra vela e pesca, che l'atmosfera conviviale ha contribuito a rendere ancora più gradevole.

Prossimo appuntamento al Club Nautico Rimini per tutti gli appassionati di vela , il 4-5-6 luglio, con la IV Tappa del Circuito Nazionale O’pen Bic, che al momento conta già oltre 70 iscritti. Foto Roberto Baroncini