Domenica 1 luglio grande musica classica nel verde della Giungla dei Castagni

| 09:08 - 27 Giugno 2018

Parte domenica 1 luglio ore 17.00 nella suggestiva Giungla dei Castagni di Uffogliano (Novafeltria, RN) la nuova rassegna di Rimini Classica denominata Musica, Orizzonti, Sapori con il concerto Around Four Seasons, Vivaldi & C del celebre violinista bolognese Cesare Carretta, accompagnato dal Quartetto d'archi JAS.

Un po' come nella famosa rassegna I Suoni delle Dolomiti, anche qui il pubblico prima parteciperà ad una passeggiata nel bosco accompagnata da guide, per arrivare poi al luogo del concerto, dove sarà offerto anche un cestino di aperitivo a tutti i partecipanti.



Around four Seasons è un progetto nuovo, in prima esecuzione assoluta, ideato, scritto ed arrangiato da Cesare Carretta, Primo violino dell'Orchestra Filarmonica Italiana e Primo dei Secondi violini dell'Orchestra dell'Arena di Verona.



Accompagnato dal Quartetto d'archi JAS, Jazz Acoustic String, Aldo Capicchioni violino, Aldo Maria Zangheri viola, Fabio Gaddoni violoncello e Jean Gambini contrabbasso, proporrà un affascinante percorso che partendo dalle Quattro Stagioni di Vivaldi, passerà da celebri standard jazz e concluderà con composizioni originali scritte per l'occasione, tutte ruotanti attorno al nucleo vivaldiano.



Vivamente consigliato abbigliamento informale con scarpe sportive. Chi non desidera partecipare alla passeggiata, può raggiungere direttamente il luogo dell'aperitivo e del concerto.



Biglietto unico euro 20.00 (comprensivo di guida per la passeggiata, concerto e cestino di aperitivo). Prevendita presso:

Ristorante La Giungla dei Castagni e distributore ENI Station Ercole Gori, via Marecchiese 284 Rimini; online www.riminiclassica.it