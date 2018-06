Basket, Europeo Giochi dei Piccoli Stati: San Marino travolto dalla Norvegia nella partita d'esordio

Sport

Rimini

27 Giugno 2018

Nella partita d'esordio dell'Europeo di basket iochi dei Piccoli Stati , a squadra di San Marino è stata travolta dalla Norvegia per 88-48. come dice il punteggio non c'è stata partita. A fine gara il coach dei titani Massimo Padovano ha così commentato: “Abbiamo giocato con quella che molto probabilmente è la miglior squadra di questo torneo. Una Norvegia che ha mostrato fisicità, aggressività e centimetri. Un team che può ruotare dodici giocatori con la stessa efficacia senza scompensi nell’andamento del match. Noi abbiamo fatto una buona prima parte di partita poi, a lungo andare, non siamo riusciti a mettere in campo la stessa qualità. Ho visto comunque segnali positivi. Può sembrare strano visto il risultato, ma ci sono da mettere sulla bilancia tanti fattori, fra tutti la forza dell’avversario”.

Il cvapitano Andrea Raschi ha detto: “Ora dobbiamo solo mostrare la giusta determinazione e grandissima voglia nelle altre due partite, quella con la Moldova e quella con Gibilterra. Sapevamo che con la Norvegia sarebbe stato molto complicato, ma domani e giovedì daremo tutto per centrare la semifinale. Abbiamo visto le avversarie live nello scontro diretto di questo pomeriggio, ora le analizzeremo meglio. Vogliamo dare tutto”.



IL TABELLINO



SAN MARINO-Norvegia 48-88 (14-17; 9-20; 10-20; 15-31)

San Marino: Bombini, Felici, Riccardi 1, Ugolini G. 4, Zanotti 4, Biordi 13, Botteghi 6, Liberti, Macina 5, Micevic NE, Raschi 11, Ugolini P. 4. All. Padovano

Norvegia: Dakin, Espe 5, Lamo 4, Midtvedt 4, Ndiaye 13, S.E.Berg 7, S.Berg 6, Dolven 2, Frey 9, Jawara 8, Mjoes 21, Skouen 9. All. Eckhoff