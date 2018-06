Champions League, La Fiorita eliminata dal Lincoln per 2-0. Bomber Olcese sulla via di Taranto

Sport

| 23:35 - 26 Giugno 2018

La Fiorita fuori dalla Champions al primo turno preliminare. La formazione di San Marino è stata battuta dal Lincoln, squadra di Gibilterra, per 2-0. La prima rete è arrivata dopo cento secondi ad opera di Hernandez e il raddoppio con Moreno all'inizio della ripresa. In campo Damiano Tommasi, mentre Alessandro Cattelan, noto conduttore di Sky, è entrato negli ultimi cinque minuti di gara. Intanto l'attaccante Olcese, nell'ultima stagione alla Vis Pesaro, è sulla via di Taranto (serie D).

La formazione: Vivan; Gasperoni, Di Maio, Olivi, Mezzadri; Amati, Loiodice, Tommasi, Rinaldi; Buonocunto, Olcese. A disp.: Stimac, Succi, Guidi, Cattelan, Castellazzi, Righini, Selva. All.: Procopio.