Rimini Calcio, incontro col Frosinone: per Viti nessun problema, per Volpe ostacolo ingaggio

Sport

Rimini

| 23:18 - 26 Giugno 2018

Martedì il ds del Rimini Pietro Tamai ha incontrato a Ferentino, città in cui il Frosinone ha il cuore della sua attività, il responsabile del settore giovanile del club ciociaro. Oggetto del discorso Giorgio Viti e Michele Volpe (foto). Per il primo a quanto pare non ci sono problemi, il club ciociaro è ben disposto a lasciarlo per un altro anno al club biancorosso dove il giocatore si è trovato molto bene. Per l'attaccante di origine campana il discorso è più complicato: c’è da battere una concorrenza agguerrita e soprattutto da trovare un accordo col procuratore del giocatore il cui ingaggio è sostanzioso a dispetto dell’età (è un 1997). Sono state fatte delle cifre, nei prossimi giorni le parti si ritroveranno per cercare l’accordo insieme al Frosinone.

Se dovesse sfumare Volpe, i casi sono due: il Rimini può battere la pista dell’Atalanta per Simone Mazzocchi, un prospetto interessante ma sempre un under (1998) oppure cercare un over di assoluta affidabilità e sufficiente esperienza magari agli sgoccioli del mercato quando i prezzi si saranno abbassati.

Intanto per l'esterno dell'Atalanta Christian Mora anche la giornata di martedì è trascorsa senza novità sostanziali.