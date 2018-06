Rimini, cappa di aspirazione prende fuoco. Paura in un ristorante di viale Vespucci

Cronaca

Rimini

| 20:51 - 26 Giugno 2018

Incendio nel tardo pomeriggio di martedì 26 giugno in viale Vespucci a Rimini. Alle 18.30 una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata dal personale di un ristorante, per un incendio che ha interessato la cappa della cucina. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. I pompieri sono intervenuti con un'autobotte che hanno domato le fiamme, circoscritte alla cucina, e messo in sicurezza l’area cottura dopo circa una mezz'ora di lavoro.