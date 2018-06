Consegnata la prima Jeep dei Carabinieri per servizio sulle spiagge di Rimini e Riccione

Attualità

Rimini

| 20:37 - 26 Giugno 2018

La Jeep consegnata in comodato gratuito oggi ai Carabinieri può simbolicamente rappresentare "la sintesi" - dice il comandante generale - "lo sforzo che l'Arma sta facendo per aggiornare il proprio patrimonio di infrastrutture e dotazioni", anche "nell'armamento, nei servizi informatici, e nel vestiario", per garantire "sempre più sicurezza ed un servizio sempre più soddisfacente". Marchionne aggiunge una "nota personale" al "sodalizio storico" ed alla "affinità naturale con lo spirito militare" (" visto che la Fiat, 119 anni fa, fu fondata da un Ufficiale di Cavalleria"), sottolinea, tra l'Arma ed il gruppo Fca. "Credo che il legame con l'Arma vada oltre le nostre rispettive attività. Riguarda i valori che abbiamo in comune", dice Marchionne, e aggiunge: "Mio padre era un maresciallo dei Carabinieri. Sono cresciuto tra le uniformi a bande rosse. Nell'Arma ritrovo sempre gli stessi valori che sono stati alla base della mia educazione: la serietà, l'onestà, il senso del dovere, la disciplina e lo spirito di servizio". Ed il comandante generale Nistri, sottolineando a sua volta il "romantico" legame e l'identità di valori tra l'Ad di Fca e i Carabinieri, scherza ricordando che se Sergio Marchionne "è oggi il re delle macchine" il padre aveva scelto, tra i ruoli nell'Arma di quegli anni, di essere un "maresciallo a piedi". La "speciale" Jeep Wrangler è stata consegnata oggi, a Roma, con una breve cerimonia all'interno del parco del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. E' un auto "in livrea", spiega una nota, che "avrà il compito di coadiuvare l'Arma nel presidio della Riviera romagnola"; in particolare, sarà impiegata "nel tratto di oltre trenta chilometri di spiaggia compreso tra Cattolica e Bellaria: una misura di sicurezza applicata per la prima volta in Italia per contribuire ancor più attivamente alla tutela dei cittadini e dei turisti che ogni estate affollano il litorale romagnolo, in particolare sulle spiagge di Rimini e Riccione". Con "motore turbodiesel 2.8 CRD con cambio automatico", e "da sempre sinonimo di off road", la Jeep Wrangler ha una "personalizzazione che permette di affrontare in tutta sicurezza ogni percorso fuoristrada".